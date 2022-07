Stuttgart vor 1 Stunde

Erneuerbare Energien Baden-Württemberg: Methanol aus Spanien soll in Karlsruhe weiterverarbeitet werden

Baden-Württemberg will zur Herstellung regenerativer Kraftstoffe stärker mit anderen Ländern zusammenarbeiten - vor allem mit wind- und sonnenreichen Regionen. Das grün-schwarze Kabinett billigte am Dienstag eine Roadmap für sogenannte "reFuels" (Renewable Energy Fuels). Gemeint sind damit Kraftstoffe, die auf der Grundlage von erneuerbaren Energien hergestellt werden. Zu dem Fahrplan der Regierung zählt etwa ein Vorhaben aus Heilbronn, im spanischen Andalusien mit Hilfe von Solarstrom Wasserstoff und als Folgeprodukt Methanol herzustellen, wie das Verkehrsministerium mitteilte. Dieser soll dann in einer Raffinerie in Karlsruhe zu Kraftstoffen wie Kerosin und Benzin weiterverarbeitet werden.