"Marie wurde im Rahmen einer natürlichen Geburt in der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe geboren. Sie wog 3.750 Gramm und war 49 Zentimeter groß. Mutter und Kind sind wohlauf", erklären die Kliniken in einer Pressemitteilung. Insgesamt kommen in den ViDia Kliniken pro Jahr über 3.000 Kinder zur Welt.

Die ViDia Christliche Kliniken verfügen über zwei Kliniken für Geburtshilfe: eine am Standort in der Edgar-von-Gierke-Straße (St. Marien-Klinik) sowie am Standort in der Diakonissenstraße. Beide Kliniken für Gynäkologie und Geburtshilfe werden geleitet von Dr. Oliver Tomé.

An beiden Standorten bieten die Kliniken ein umfassendes Angebot rund um die Geburtshilfe, angefangen bei der Beratung und Geburtsvorbereitung über die individuelle Gestaltung der Geburt bis hin zur Rückbildung und Nachsorge.