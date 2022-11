von (pol/vem)

Die Diebe nahmen einen Mercedes und einen Audi ins Visier und schlugen dort jeweils eine Scheibe ein. In der Folge öffneten sie die Autotüren und durchsuchten die Autos nach Wertgegenständen. In dem Mercedes fanden sie in der Mittelkonsole eine Geldbörse mit Karten und Ausweisdokumenten vor. Zudem wurde eine Sonnenbrille entwendet. An dem Auto entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Aus dem Audi wurden keine Gegenstände entwendet. Hier entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich. "Die Polizei rät, Wertgegenstände grundsätzlich nicht im Fahrzeug aufzubewahren", heißt es dazu in einer Mitteilung.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter Telefon 0721/666-3611 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West in Verbindung zu setzen.