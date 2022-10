Karlsruhe vor 52 Minuten

Autofahrer prallt gegen Bahn in Karlsruhe Mühlbrug: Lokführer leicht verletzt

Am Freitagmorgen kam es an der Kreuzung der Rheinstraße und der Nuitsstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Stadtbahn, bei dem der Führer leicht verletzt wurde. Dadurch entstand ein Schaden an beiden Fahrzeugen von rund 15.000 Euro.