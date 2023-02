Nach derzeitigem Erkenntnisstand der Verkehrspolizei fuhr ein bislang unbekannter Autofahrer gegen 8.15 Uhr auf der Durlacher Allee in Richtung Innenstadt.

Autofahrer übersieht Radfahrer beim abbiegen

Als der Mann an der Kreuzung nach rechts auf den Ostring abbiegen wollte, übersah er offenbar einen Radfahrer, der etwa auf gleicher Höhe auf einem Fahrradschutzstreifen fuhr. In Folge kam es zu einem Zusammenstoß. Der 21-jährige Fahrradfahrer zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der Unfallverursacher hielt daraufhin kurz an, entfernte sich dann jedoch von der Unfallstelle. Am Fahrrad des jungen Mannes entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Laut dem Geschädigten handelt es sich bei dem Unfallfahrzeug um ein weißes Auto.

Zeugen, die Angaben zum Fahrer oder dessen Fahrzeug machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0721 94 48 40 bei der Verkehrspolizei Karlsruhe zu melden.