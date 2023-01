von (pol/vem)

Am frühen Samstagmorgen, zwischen 00.10 Uhr und 02.45 Uhr, wurden zwei Autos in der Waldstraße aufgebrochen. Aus den beiden Autos erbeuteten die Täter Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro, verschiedene Ausweispapiere, Bankkarten sowie eine hochwertige Jacke. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von geschätzten 2.000 Euro.

Am Samstagmorgen, zwischen 00.30 Uhr und 12.20 Uhr, schlugen die Diebe die Fenster eines in der Wörthstraße geparkten Fahrzeugs ein. Der hierbei entstandene Diebstahl- und Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

In einem weiteren Fall wurde am Sonntag, zwischen 04.30 Uhr und 04.55 Uhr, ein in der Amalienstraße abgestelltes Auto aufgebrochen. Hier wurden ebenfalls Bargeld sowie diverse Karten und Ausweispapiere gestohlen. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch keine Aussage gemacht werden.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz unter der Rufnummer 0721 666-3311 in Verbindung zu setzen.