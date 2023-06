Stutensee-Blankenloch vor 12 Minuten

Ausgelöster Feuerlöscher sorgt für Feuerwehr-Einsatz an Blankenlocher Schule

In Stutensee-Blankenloch war die Feuerwehr am Samstagabend in der Hauptstraße im Einsatz. Ein Feuerlöscher in der Pestalozzi-Schule war wohl losgegangen.