23. Oktober 2023, 17:24 Uhr

Auf frischer Tat ertappt: Polizei schnappt E-Bike-Diebe in Durlach

Nach einem E-Bike-Diebstahl in Karlsruhe-Durlach hat die Polizei zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Offenbar bemerkte eine aufmerksame Anwohnerin am Sonntag, 22. Oktober, gegen 6.40 Uhr, wie zwei Männer ein am Eingang des Weiherhofbads abgestelltes E-Bike entwendeten und verständigte daraufhin die Polizei.