Am Freitag, 28. Juli, gegen 1.20 Uhr wurden zwei Männer nach einem Einbruch in einen Kindergarten in Karlsbad vorläufig festgenommen. Bei der Kontrolle der Beschuldigten fand die Polizei im Auto der beiden Männer entscheidende Beweismittel.

Die Festnahme sei das Resultat mehrmonatiger, intensiver Ermittlungen, erklärt die Polizei. Seit Oktober 2022 kam es im Land- und Stadtkreis Karlsruhe, zu mehreren Einbrüchen in Kindergärten und Einrichtungen. Hierbei erbeuteten die bis dahin unbekannte Diebe stets nur kleinere Geldbeträge - der verursachte Sachschaden war hingegen immens, meinen die Beamten.

Die Spurenlage an den jeweiligen Tatorten führte die Polizei schließlich zu den beiden beschuldigten Männern. Diese wurden zeitweise durch Spezialkräfte der Polizei beobachtet und konnten somit in der vergangenen Nacht nach einem erneuten Einbruch auf "frischer Tat" ertappt.