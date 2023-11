Laut Angaben der Polizei Karlsruhe finden derzeit Baumaßnahmen auf einem Firmengelände in der Lorenzstraße in Blankenloch statt. Kurz nach 14 Uhr war dort ein Mann mit Arbeiten in einer Halle im Gewerbegebiet beschäftigt gewesen.

Aus bislang ungeklärter Ursache war der Mann in der dort eingerichteten Baustelle in einen tiefen Schacht gefallen. "Die kurze Zeit später eingetroffene Feuerwehr sowie Rettungskräfte konnten leider nichts mehr für den Mann tun", so ein Polizeisprecher gegenüber der Redaktion. Der Mann sei noch infolge seiner Verletzungen vor Ort gestorben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.