Die Disney+Originalserie "American Born Chinese" basiert auf dem gleichnamigen Comic von Gene Luen Yang und ist eine Actionserie in der auch Comedy nicht zu kurz kommt. Die Geschichte folgt dem Schüler Jin Wang, der unerwartet in einen Kampf zwischen den Göttern der chinesischen Mythologie gerät.

Im Oktober 2021 wurde durchDisney+ bekanntgegeben, dass eine Serienadaption von Gene Luen Yangs Comic "American Born Chinese" produziert wird. Die Comic-Verfilmung wurde von Kelvin Yu und Charles Yu geschrieben. Destin Daniel Cretton (bekannt für "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings") führt die Regie. In der Serie spielt unter anderem die Oscar-prämierte Schauspielerin Michelle Yeoh mit.

Start von "American Born Chinese": Ab wann läuft die Serie bei Disney+?

Der Start der Serie wurde von Disney+für Mittwoch, 24. Mai 2023, angekündigt.

Folgen von "American Born Chinese" im Überblick

Zum Start der Serie hat der Streaming-Anbieter Disney+ angekündigt, dass mehrere Folgen verfügbar sein werden. Die erste Staffel wird am 24. Mai 2023 Premiere feiern und besteht aus acht Episoden. Es werden alle acht Episoden gleichzeitig veröffentlicht. Bislang sind die Titel der einzelnen Folgen nicht bekannt. Wir werden Sie an dieser Stelle informieren, sobald Disney+ die Episodennamen bekannt gibt.

Episode 1: Titel noch unbekannt

Episode 2: Titel noch unbekannt

Episode 3: Titel noch unbekannt

Episode 4: Titel noch unbekannt

Episode 5: Titel noch unbekannt

Episode 6: Titel noch unbekannt

Episode 7: Titel noch unbekannt

Episode 8: Titel noch unbekannt

Handlung: Worum geht es bei "American Born Chinese"?

Der chinesisch-amerikanische Teenager Jin Wang (gespielt von Ben Wang) versucht nach einem Schulwechsel sein Leben an der High School zu meistern. Nachdem er aus seinem bekannten Umfeld gerissen wurde, ist sein Alltag, der sich zwischen dem Leben bei seiner Familie und seiner neuen Schule abspielt, eine echte Herausforderung. An seiner neuen High School scheint Jin Wang der einzige chinesisch-amerikanische Schüler zu sein. Doch als er auf den aus Taiwan stammenden Austauschschüler Wei-Chen (gespielt von Jim Liu) trifft, verändert sich sein Leben schlagartig.

Jin und Wei-Chen werden schnell Freunde, nachdem er den neuen Austauschschüler im High School-Alltag an die Hand nehmen soll. Zu der alttäglichen Suche nach der eigenen Identität kommt ein Gefühlsdurcheinander, als sich Jin in seine weiße Mitschülerin Amelia (gespielt von Sydney Taylor) verliebt. Doch all das stellt nicht die größte Herausforderung dar, die Jin zu meistern hat. Denn bald findet er heraus, dass Wei-Chen der Sohn einer sagenumwobenen Gottheit aus der chinesischen Mythologie ist. Woraufhin der Teenager an der Seite von Wei-Chen in einen erbitterten Kampf gegen die unterschiedlichsten Gottheiten verwickelt wird.

Besetzung: Diese Schauspieler sind im Cast von "American Born Chinese"

Die beiden Hauptrollen werden von den Schauspielern Ben Wang und Jim Liu verkörpert, die in ihren Rollen als Jin Wang und Wei-Chen zu sehen sind. In weiteren Rollen sind unter anderem die bekannten Schauspieler Michelle Yeoh, Ke Huy Quan und Stephanie Hsu zu sehen, die alle gemeinsam im erfolgreichen Multiversums-Film "Everything Everywhere All at Once" zu sehen waren. Besonders Michelle Yeoh konnte für ihre Rolle in dem Film zahlreiche Preise, darunter den SAG Award und den Oscar, gewinnen und somit Geschichte schreiben - als erste asiatische Schauspielerin, die diese Auszeichnungen erhielt.

Hier folgt eine Übersicht aller bislang bekannten Schauspielerinnen und Schauspieler, die zum Cast gehören und in der Serie mitspielen.

Schauspieler Rolle Ben Wang Jin Wang Jim Liu Wei-Chen Michelle Yeoh Guanyin Yann Yann Yeo Christine Yang Daniel Wu Sun Wukong Ke Huy Quan Freddy Wong Chin Han Simon Wang Sydney Taylor Amelia Poppy Liu Princess Iron Fan Stephanie Hsu Shiji Niangniang Huifang Hong Nine-tailed Fox Ronny Chieng unconventional Monk Rosalie Chiang Suzy Nakamura James Hong Jade Emperor Lisa Lu Ni Yang Jimmy O. Yang Dragon King Leonard Wu Niu Mowang

Wo und wie kann man "American Born Chinese" im Stream sehen?

Dazu wird ein kostenpflichtiger Zugang für den Streaming-Anbieter Disney+benötigt. Es ist möglich das Programm von Disney+ in einem kostenlosen Probemonat zu testen. Danach werden für die weitere Nutzung des Streaming-Anbieters je nach Art des Abonnements Kosten fällig. Disney+lässt sich entweder für 8,99 Euro im Monat oder im Jahresabo erwerben. Das Jahresabo lässt sich gegen eine Einmalzahlung von 89,90 Euro abschließen. In beiden Abonnements ist die Nutzung der Inhalten auf bis zu vier Geräten gleichzeitig möglich. Mehr Informationen finden Sie auf der Website des Streaming-Anbieters.

Trailer zu "American Born Chinese"

Disney+ hat zur Serie bereits einen offiziellen Trailer veröffentlicht.