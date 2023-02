von (ps/vem)

"Viele Menschen schlüpfen während dieser Zeit nicht nur mittels Verkleidung in eine andere Rolle, sondern verhalten sich auch vollkommen anders als sonst. Regeln, die normalerweise eingehalten werden, geraten in Vergessenheit oder gelten in dieser Zeit nicht", schreibt die Polizei.

Alkohol und Kippen sind für Minderjährige tabu

Doch Alkohol und Zigaretten müssen für Kinder und Jugendliche auch während der fünften Jahreszeit tabu sein.

Veranstalter von Festen und Umzügen, Zünfte, Vereine und besonders auch Eltern tragen die Verantwortung dafür, dass die Vorgaben des Jugenschutzgesetzes bei den verschiedenen Faschingsveranstaltungen eingehalten werden. Ansonsten kann ein Bußgeld drohen. Jugendschutzteams und das Landratsamt Karlsruhe werden das bei verschiedenen Veranstaltungen kontrollieren, so die Polizei.

Informationen für Festveranstalter gibt es unter www.polizei-beratung.de Zudem wird eine Checkliste zum Thema Jugendschutz auf der genannten Internetseite zur Verfügung gestellt.

Polizei gibt Tipps für Veranstalter

Farbige Stempel oder Bänder am Handgelenk für die unterschiedlichen Altersgruppen erleichtern die Kontrolle beim Einlass sowie bei der Getränkeausgabe.

Keine Jugendlichen beim Getränkeverkauf oder an der Theke einsetzen.

Beim Einlass auf mitgebrachten Alkohol achten.

Bei Umzügen keinen Alkohol verteilen.

Jugendschutz-Regeln im Überblick