Bald soll es soweit sein: der Discounter-Riese Aldi Süd soll mit einem eigenen Lebensmittel-Lieferservice auf den Markt kommen. Was bei anderen Lebensmittelhändlern schon länger Usus ist, soll nun auch in der Discounter-Welt stattfinden.

Wie das Handelsblatt bereits im November vergangenen Jahres berichtete, will der Lebensmittelkonzern in diesem Jahr mit einem eigenen Lieferservice aufwarten. Nun berichtet die Welt, dass der Service von Aldi Süd wohl kurz vor dem Start steht.

Aldi-Lieferservice: Rewe und Edeka machen es vor

Die Supermarkt-Konzerne Edeka und Rewe haben bereits eigene Lieferservices eingeführt. Dabei werden auch frische Lebensmittel ausgeliefert. Viele kennen den Lieferservice vermutlich noch aus den Hochphasen der Pandemie: Im Online-Shop den Einkauf aussuchen und den Lieferzeitpunkt auswählen.

Laut verschiedenen Medienberichten arbeitet Aldi Süd wohl derzeit an einer Plattform, mit der der Online-Handel in den verschiedenen Märkten möglich gemacht werden kann. Wie die Lebensmittelzeitung schreibt, habe Aldi Süd bereits mehrere Stellen für E-Commerce-Spezialisten ausgeschrieben.

In den USA hat Aldi Süd wohl bereits einen Testlauf gestartet. Laut Welt soll der Online-Verkauf in den USA bereits im März diesen Jahres gestartet sein. Weitere Tests laufen derzeit wohl in der Schweiz und in England.

Hat ALDI einen Lieferdienst für Lebensmittel?

Einen eigenen Lieferdienst hat Aldi Süd bislang noch nicht. Zumindest nicht in Deutschland. Denn hierzulande können Kundinnen und Kunden bislang nur auf das Aktionssortiment im Online-Shop zugreifen. Lebensmittel werden bei Aldi Süd bislang nicht online angebote.

Wann der Aldi-Lieferservice letztendlich nach Deutschland kommt, bleibt abzuwarten. Und auch ob Aldi Nord sich an der Aktion beteiligt, ist bislang noch unklar.