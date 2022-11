von (pol/jeg)

Keine S-Bahn, sondern ein Kleinwagen stand am Donnerstag gegen 19 Uhr an Gleis 1 des Albtalbahnhofes. Laut Polizei ist ein 26-jähriger Mann wohl beim Abbiegen von der Ebertstraße in die falsche Richtung gefahren - und landete anschließend im Gleisbett.

Bei dem ungewöhnlichen Vorfall sei niemand verletzt worden, erklärt die Polizei Karlsruhe. Aufgrund der Bergung des Fahrzeuges kam es jedoch kurzzeitig zu Beeinträchtigungen des Schienenverkehrs.