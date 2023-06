Karlsruhe vor 27 Minuten

Alarmstufe-Rot: Die Pollensaison ist auf ihrem Höhepunkt - was kann ich tun?

Es ist die häufigste allergische Erkrankung überhaupt: Heuschnupfen. Deutschlandweit leiden knapp 15 Prozent aller Erwachsenen alljährlich darunter - und gerade ist Hochsaison. Was Allergiker in Karlsruhe erwartet und was dagegen hilft, hat ka-news.de für euch zusammengetragen.