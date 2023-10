Die MS Experimenta geht vom 4. Mai bis zum 3. November auf Tour - und kommt auch in Karlsruhe vorbei. Anschließend geht es weiter nach Haßmersheim, Bad Wimpfen und anschließend nach Rheinland-Pfalz.

Was ist die MS Experimenta?

Das Schiff ist seit 2018 als "Botschafterin" der experimenta in Heilbronn im Einsatz. Zunächst wurde sie als Ausweichmöglichkeit während der Bauarbeiten an der neuen experimenta genutzt. Seit 2020 geht die MS Experimenta auf Tour.

Bild: Timo Haberl

Was können Kinder auf MS Experimenta erleben?

Auf dem Schiff gibt es 20 Mitmachstationen, Workshops und Bastelstationen sowie Filme unter einer 360-Grad-Projektionskuppel, dem "Mini-Dome".

Die Mitmachstationen gliedern sich in zwei Teile. "Im Teil 'Du bist Wissenschaft' erfahren Klein und Groß Verblüffendes über den Menschen, seine Entwicklung und seine besonderen Fähigkeiten: Wie hat sich der moderne Mensch entwickelt? Wie findet Denken statt? Und was passiert beim Alterungsprozess? Im Ausstellungsteil 'Du schaffst Wissen' können alle ihre eigenen Fertigkeiten an den interaktiven Stationen ausprobieren und entdecken", heißt es in einer Mitteilung an die Presse.

Bild: experimenta Heilbronn

Wann hat die MS Experimenta geöffnet?

Familien und Kinder können das Schiff von 10 bis 12 Uhr sowie 13 bis 17 Uhr besuchen. An Schultagen ist das erste Zeitfenster für Schulklassen reserviert. Eine Anmeldung für ein zweistündiges Zeitfenster ist über die Website www.ms-experimenta.science erforderlich.

Kostet die MS Experimenta Eintritt?

Ja, pro Person werden 2 Euro fällig

Für welche Altersklasse ist die MS Experimenta geeignet?

Die MS Experimenta ist für Kinder zwischen vier und zwölf Jahren geeignet

Was sind die weiteren Stationen der MS Experimenta?

04.05. – 07.05.2023: Eberbach

10.05. – 12.05.2023: Heidelberg

15.05. – 21.05.2023: Mannheim

14.10. – 19.10.2023: Karlsruhe

23.10. – 27.10.2023: Haßmersheim

30.10. – 03.11.2023: Bad Wimpfen

Rheinland-Pfalz

24.05. – 29.05.2023: Ludwigshafen

09.06. – 13.06.2023: Bingen

16.06. – 21.06.2023: Koblenz

25.06. – 28.06.2023: Ellenz-Poltersdorf

04.07. – 08.07.2023: Saarburg

02.08. – 06.08.2023: Trier

09.08. – 13.08.2023: Traben-Trabach

17.08. – 21.08.2023: Lahnstein

24.08. – 28.08.2023: St. Goar

03.09. – 11.09.2023: Mainz

07.10. – 11.10.2023: Worms

Hessen

02.06. – 06.06.2023: Rüdesheim

31.08. – 02.09.2023: Wiesbaden

14.09. – 18.09.2023: Rüsselsheim

21.09. – 26.09.2023: Frankfurt

29.09. – 03.10.2023: Hanau

Saarland