von (ps/lan)

Zum 16. Januar werden die Baustellen um eine neue Fernwärmeleitung wieder in der Reinhold-Frank-Straße Einzug halten, nachdem sie um den Jahreswechsel pausiert haben. Das kündigen die Stadtwerke Karlsruhe in einer Pressemitteilung an. Betroffen seien der Abschnitt zwischen der Moltkestraße und der Bismarckstraße sowie der Einmündungsbereich in die Jahnstraße.

Karlsruhe Reinhold-Frank-Straße: Wichtige Verkehrsader bleibt bis 2023 Baustelle Das könnte Sie auch interessieren

Konkret heiße das: Die Reinhold-Frank-Straße werde in diesem Segment wieder zur Einbahnstraße und die Zugänge zur Jahnstraße werde von dort aus (außer für Radfahrer) nicht mehr befahrbar sein. Andauern soll diese Baumaßnahme bis März 2023.