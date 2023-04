Baden-Baden vor 1 Stunde

A380 im Landeanflug: Crews der Lufthansa trainieren in Baden-Baden

Der Airbus A380 kehrt bei der Lufthansa zurück in die Flotte. Bevor das größte Passagierflugzeug der Welt wieder an den Neustart geht, wird nochmal ordentlich trainiert- und das auch an mehreren eher ungewohnten Flughäfen.