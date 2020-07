vor 1 Stunde Karlsruhe Unbekannte kippen Altöl in Briefkasten von Karlsruher AfD-Stadträtin

Unbekannte haben am Montag in der Zeit zwischen 8 Uhr und 14.45 Uhr ein mit Altöl befülltes "Flachmann-Fläschchen" unverschlossen in den Briefkasten einer in der Gluckstraße wohnhaften Stadträtin der Karlsruher AfD geworfen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.