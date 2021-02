Rückstau an der Rheinhafenstraße: Mehrere Waggons in Karlsruhe-Mühlburg entgleist

Laut einer Pressemitteilung der Polizei Karlsruhe sind am Dienstag, gegen 5.10 Uhr, mehrere Waggons eines Güterzugs beim Bahnübergang der Rheinhafen- beziehungsweise Südbeckenstraße entgleist. Grund hierfür soll ein technischer Defekt gewesen sein. Bergungs- und Instandsetzungsarbeiten sorgten dafür, dass die Strecke über die Mittagszeit hinweg abgesperrt werden musste.

Nach bisherigen Feststellungen des Verkehrsunfalldienstes hatte die Lok des Güterzugs mit einigen Waggons den Bahnübergang von der Südbeckenstraße her bereits hinter sich gelassen, als allem Anschein nach die Weichen umsprangen.

In der Folge entgleiste wohl der an jener Stelle rollende Waggon und fuhr mit den dahinter fahrenden Wagen in Richtung des Gleisbetts.

Gesamtschaden noch nicht beziffert

Der Lokführer bemerkte dies offenbar nicht und fuhr weiter. Zunächst mussten die bei dem Unfall abgehängten Waggons mit einer hinzubeorderten Lok vom Bahnübergang weggezogen werden, sodass dieser gegen 07.30 Uhr vorerst bis 11 Uhr wieder geöffnet werden konnte.

Die Sperrung der Rheinhafenstraße ab der Hansa- bis zur Südbeckenstraße hatte auch zur Folge, dass die Zufahrt in die Südbeckenstraße für den Fahrzeugverkehr nicht mehr angesteuert werden konnte, was teils zu größeren Rückstaus führte.

Daher musste der Verkehr durch Kräfte der Verkehrsüberwachung des Polizeipräsidiums Karlsruhe geregelt und örtlich umgeleitet werden.Der Gesamtschaden liegt nach ersten Schätzungen bei mindestens 25.000 Euro. Andere Schätzungen gehen von bis zu 70.000 Euro aus.

Diese Meldung wurde nachträglich bearbeitet.