Es herrschen Unstimmigkeiten innerhalb der Edeka. Als Folge einer Diskussion um Löhne und Vergütungen legen die Angestellten des Edeka-Fleischwerks Rheinstetten am 28. Juni ihre Arbeit nieder. Bereits drei Tarifverhandlungen seien zu diesem Thema gescheitert. Nach dem aktuellen Streik sollen die Verhandlungen jedoch in die vierte Runde gehen.

Am Sonntag, den 27. 06. um 17 Uhr rief die Gewerkschaft Vereinte Dienstleistungsgesellschaft (Ver.di) in Rheinstetten zu einem Streik auf, wie sie in einer Pressemitteilung berichtet. Die Mitarbeiter des Edeka-Fleischwerks sollten in Reaktion auf die Gewerkschaft am Montag, den 28. Juni, ganztägig die Arbeit niederlegen. Daher seien sowohl am 28. als auch am 29. Juni mit erheblichen Beeinträchtigungen im Betrieb und im Kundenverkehr zu rechnen.

Als Grund für den Streik nennt die Gewerkschaft ver.di eine zu geringe Vergütung der Arbeitnehmer. Ein bisheriges Angebot der Chefetage von einer Lohnerhöhung von insgesamt 2,5 Prozent bis Oktober 2022 sei als zu niedrig empfunden und abgelehnt worden. Die ver.di fordere nach eigenen Angaben eine Lohnerhöhung von mindestens 5,5 Prozent innerhalb von zwölf Monaten. Erneute Tarifverhandlungen sollen am Donnerstag, den 1. Juli, aufgenommen werden.