vor 7 Stunden Anya Barros Karlsruhe Nina Schulz betreut verlassene Haustiere: "Wenn man sein Tier schon abgeben muss, dann besser direkt ins Tierheim"

In der Sommer-Reisezeit einsam und verlassen an einer Autobahnraststätte ausgesetzt: Zumindest im Karlsruher Tierheim sind diese Fundhunde ein Klischee. Schon lange wurde hier kein Hund mehr abgegeben, der so zurückgelassen wurde. "Es soll schon noch vorkommen, bei uns gab es aber in diesem Jahr keinen einzigen Fall", erzählt Bald-Tierpflegerin Nina Schulz im Gespräch mit ka-news. Leer sind die Zwinger im Tierheim aber dennoch nicht.