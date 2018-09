Eine Französin in Karlsruhe: Wo ich in Karlsruhe Croissants mit echter Butter, cremige Éclairs und gute Baguettes gefunden habe

Das französische Lebensgefühl mit "Savoir vivre" und "Laissez-faire" ist in Karlsruhe kein Fremdwort - oder doch? Frankreich ist keine 20 Kilometer entfernt und so rühmt man sich in der grenznahen Fächerstadt, dass die schönen Seiten des französischen Lebensstils auch in Karlsruhe deutlich spürbar seien. "Vraiment?", fragte sich Anne Picot, unsere französische Mitarbeiterin und machte sich auf Spurensuche. In ihrer Serie nimmt sie augenzwinkernd Lebensart, Feinkost und Organisationen unter die Lupe - und spart auch keine Klischees aus. Diesmal landet Anne Picot auf ihrer Suche nach der französischen Lebensart in einer Pâtisserie - einer gastronomische Insel im deutschen Ozean!

Nachdem ich mich bereits - relativ erfolgreich - auf die Suche nach herzhaften, französischen Leckereien in Karlsruhe gemacht hatte, beschloss ich, mich für den zweiten Teil meiner kleinen Reportage den Backwaren zu widmen.

Mir fehlen Croissants, Éclairs und Baguettes

Was mir besonders in Karlsruhe fehlt, sind die knusprigen Baguettes, die schönen, goldenen, fettig glänzenden Croissants und die cremigen "éclairs au chocolat". Mich gelüstete es danach - doch würde ich in Karlsruhe, so nah an Frankreich, überhaupt fündig?

Meine Kolleginnen und Kollegen bei ka-news dämpften zugleich meine Erwartungen: "Wir können sowieso in Deutschland keine Baguettes machen", sagen sie mir. Man steige ins Auto, um guten Käse und leckeres Baguette jenseits der Grenze zu kaufen.

Gutes Baguette gibt es nur auf dem Markt

Seltsam, denke ich mir, wenn doch der Bedarf an guten Backwaren da ist, wieso gibt es sie hier nicht zu kaufen? Einige französische Bäcker finden sich auf den Wochenmärkten, erzählen mir meine Arbeitskolleginnen und -kollegen. Wie beispielsweise "La Minzbrueck" - vom Baguette beim Bäcker um die Ecke wird mir aber tunlichst abgeraten.

Eh bon, gutes Baguette vom Markt. Aber wie sieht es mit den süßen Leckereien aus? Bei meiner Recherche stoße ich auf eine Pâtisserie, die gleich mit zwei Filialen in Karlsruhe vertreten ist. Juhu - denke ich mir, wenn schon der Name aus Frankreich entlehnt ist, werde ich hier bestimmt meine Éclaires finden. Ich beschließe, die Inhaber zu treffen.

Endlich: eine Pâtisserie!

Die Inhaber - das sind Sven Ludwig und Miriam Kungl. Sie betreiben die Pâtisserie Ludwig, die am Stadtgarten und in der Waldstraße zu finden ist. In der badischen Metropole halten sie die Fahne für die französische Gastronomie hoch - trotzen Schwarzwälder Kirschtorte, Berlinern und zuckergußhaltigem Gebäck. Als ich das Geschäft betrete fühle ich mich ein bisschen wie in Frankreich - ich habe das Gefühl, in eine ganz süße, weiche Welt einzutreten.

Bunte, perfekt aussehende Törtchen und Macarons sind an der Theke aneinandergereiht, Baguettes stehen in einem Weidenkorb an der Seite, neben Croissants, "Pains au chocolat" und "Chaussons aux pommes". Auf die Etiketten stehen nur Namen auf Französisch: Ich frage mich, ob das jeder verstehen kann, oder ob es nur schick aussehen soll.

Miriam und ihr Partner Sven lieben die französische Küche: "Egal in welchem Gastronomiebereich, es gibt so viele verschiedene Sachen, so viel Auswahl. Ich freue mich immer, neue Torten zu kreieren, weil ich so viel Spielraum habe. Man kann nie genug davon bekommen!"

Beide haben eine Konditorenausbildung in Deutschland absolviert - einen Bezug zu Frankreich gibt es aber natürlich auch. Sven Ludwig hat ein Praktikum in Frankreich gemacht. Ihre Rezepte entwickeln die beiden selbst und lassen sich dabei von französischen Konditorei-Meistern inspirieren.

Persönlichen Austausch haben sie mit dem Nachbarland, wenn die beiden selbst nach Frankreich fahren und sich die französische Küche näher anschauen. Beruflich gibt es eine enge Verbindung nach Valhrona - hier sitzt eine französische Schokoladenfabrik, mit der die Pâtisserie eine Partnerschaft pflegt und sie sich regelmäßig über neue Ideen und Trends austauschen.

Die Nähe zu Frankreich spüren die beiden Konditoren in ihrer täglichen Arbeit - nicht nur bei den Rezepten, sondern auch bei ihrer Kundschaft. "Wir hatten ursprünglich die Idee, die Pâtisserie in Stuttgart zu eröffnen, aber es erschien uns schwieriger. Da die meisten Karlsruher schon mal über die Grenze gefahren sind, wissen sie mehr über die französische Kultur und sind eher bereit, dafür auszugeben."

"Viele Franzosen kommen immer wieder!"

Doch nicht nur Karlsruher wissen das Angebot der französischen Leckereien zu schätzen: Auch viele Franzosen treten durch die Türen der Konditorei ein. Sie kaufen täglich Croissants oder bestellen an Weihnachten eine "Bûche de Noël". Na zumindest dieser Teil der Kundschaft wird die französischen Schildchen in der Ladentheke verstehen, denke ich mir.

"Viele Franzosen waren erst skeptisch, als sie zum ersten Mal hier angekommen sind, weil sie denken, dass es nichts besseres als die französische Konditoreien gibt. Aber sie kommen dann immer wieder!", erklärt mir Miriam Kungl.

"Wir machen unsere Croissants mit echter Butter"

Sie bestätigt mir auch, dass alle leckere Kuchen, die hier angeboten werden, genauso die gleichen sind wie man sie in Frankreich findet. Und auch bei anderen Rezepten halte man sich an die französische Backart: "Zum Beispiel machen wir unsere Croissants mit echter Butter, und nicht mit Margarine, wie viele das in Deutschland machen. Das schmeckt man sofort."

Ich finde weitere lokale Spezialitäten aus dem Elsass: So verkauft Miriam Kungl auch "Gugelhopf", ein typisch elsässischer Brioche aus Soufflenheim. Und an Weihnachten wird die Theke mit traditionellen Keksen aus der Elsass gefüllt. Wahrlich, ein Hauch von Frankreich in Karlsruhe! Ich habe sie gefunden, meine gastronomische Insel im deutschen Ozean!

Doch leider einer ist sie eine der wenigen: In Karlsruhe und Umgebung gibt es nicht mehr französische Bäckereien und Konditoreien als in anderen Regionen Deutschlands - die kurze Distanz zum Nachbarland macht sich also leider nicht bemerkbar. Das bestätigen mir auch Miriam Kungl und Sven Ludwig im Gespräch. Abgesehen von der Pâtisserie lassen sich französische Leckereien nur noch bei einigen Bäckern auf Wochenmärkten finden.