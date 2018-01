Der Insektenrückgang rund um Karlsruhe ist dramatisch. Darauf lassen aktuelle Studien schließen. Die Stadt reagiert auf das ökologische Problem: Die Pflege der Grünflächen und die Straßenbeleuchtung werden angepasst. Im kommenden Doppelhaushalt 2019/20 soll der finanzielle Rahmen für weitere Maßnahmen geschaffen werden.

Wenn am Dienstag zum ersten Mal im neuen Jahr der Karlsruher Gemeinderat tagt, stehen nicht nur die klassischen Politik-Themen wie Stadionneubau, E-Mobilität oder Pendlerströme auf der Tagesordnung. Ein weiterer Punkt sind die Anfragen der CDU und der Kult-Fraktion. Der Inhalt: Die Insektenpopulation in und um Karlsruhe. In einer Anfrage an den Gemeinderat will die CDU wissen, wie es um die Insekten bestellt ist und was gegen das Insektensterben in der Fächerstadt getan werden kann.

Neue Untersuchung für 2019/20 geplant

Die Stadt Karlsruhe hat bereits auf die Anfrage der CDU-Fraktion geantwortet. Sie bestätigt einen Rückgang der Insekten als "überregionales Phänomen, zu dem es belastbare Studien gibt". Konkrete Zahlen für Karlsruhe stammen aus dem Jahr 2002: In den 15 im Stadtgebiet untersuchten Flächen fanden sich 26 verschiedene Tagfalter- sowie 131 Wildbienenarten. 2019/20 soll eine weitere Untersuchung der städtischen Flächen stattfinden, um das Grünflächenmanagement entsprechend anpassen zu können.

Das Sterben der Insekten in Karlsruhe lässt sich anhand einer der größten Insektengruppen nachvollziehen: Der Schmetterlinge. Die Landesdatenbank Schmetterlinge Baden-Württembergs zeigt die Verbreitung einzelner Arten über die Fläche für die vergangenen Jahrzehnte.

Hier ist der deutliche Rückgang einzelner Arten ersichtlich: Waren in den Jahren 1970 bis 1990 beispielsweise die Schmetterlingsarten "Trauermantel", "Großer Eisvogel" oder "Goldene Scheckenfalter" in der Region Karlsruhe vertreten, so sind sie in den Jahren 1990 bis 2010 verschwunden.

Warum sind Insekten wichtig?

Mag sich der ein oder andere über den Rückgang der vermeintlich lästigen kleinen Tiere freuen - sei es in der Wohnung oder auf der Autoscheibe - so setzt das Aussterben der Insekten eine umweltschädliche Kette in Gang. Insekten haben eine zentrale Rolle für das Funktionieren unseres Ökosystems. Sie sind neben dem Wind die wichtigsten Bestäuber, insbesondere in der Landwirtschaft zum Beispiel im Obstbau oder auch im Gemüsebau.

Die bestäubten Wildblumen dienen Vögeln und anderen Tieren als Nahrungsmittel. Weiterhin sind Insekten Nahrungsmittel für Vögel, Igel oder Fledermäuse. Insekten regulieren Schädlinge in der freien Natur und agieren als natürliches Pflanzenschutzmittel - wie beispielsweise der Marienkäfer.

Was kann gegen das Insektensterben getan werden?

Das Ausmaß des Rückgangs unterscheidet sich je nach Lebensraum der kleinen Tierchen: So legten Studien nahe, dass der Insektenrückgang auf Ackerflächen besonders dramatisch sei, so die Stadt. Die Verwaltung hat daher vor allem für die Außenbereiche Maßnahmen gegen das Insektensterben erarbeitet.

Städtische Maßnahmen im Außenbereich

Städtische Grünflächen Insektenfreundliche Behandlung, sofern die Verkehrssicherheit nicht gefährdet ist. Je nach Lage und Beschaffenheit unterschiedlicher Mäh-Rhythmus. Brombeerhecken könnten belassen werden. Mehrkosten und Mehrpersonal erforderlich.

Neue Umweltauflagen in Pachtverträgen Auf verpachteten städtischen Flächen sollte die Stadt Karlsruhe geeignete Auflagen in die Pachtverträge aufnehmen und so deren Umsetzung verbindlich festlegen und kontrollieren. Bestehende Agrarumweltmaßnahmen sollten finanziell und ökologisch optimiert von den städtischen Pächtern umgesetzt werden.

Kontrolle der europäischen Gesetzgebung Verpflichtungen zur ökologischen Flächenpflege, die aus der europäischen Gesetzgebung, zum Beispiel der FFH-Richtlinie oder der Eingriffsregelung resultieren, müssten konsequenter umgesetzt werden. So werden Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen, deren zielgerichtete Pflege eine gesetzliche Verpflichtung ist, oft nicht den Anforderungen entsprechend gepflegt. Die Begründung hierfür ist fehlendes Personal, fehlendes Geld und bei privaten Bewirtschaftern fehlende Bereitschaft zur Umsetzung

Förderung Streuobstwiesen Die sachkundige Hilfe bei der Pflege von privaten Streuobstwiesen soll daher noch weiter intensiviert und gefördert werden. Unter anderem wurde hierzu ein umfangreiches "Streuobstwiesenkonzept" erstellt, welches in Kürze dem Gemeinderat vorgestellt wird. Eine ökologische Ausrichtung in diesem weiteren Beratungszweig ist für die Stadt Karlsruhe selbstverständlich und bereits durch das Liegenschaftsamt in seiner Funktion als offizielle Beratungsstelle für Obst und Gartenbau etabliert.

Im Wald Das Forstamt erstellt 2018 ein Maßnahmenkonzept zur Optimierung von Pflegemaßnahmen im Stadtwald zur Förderung der Artenvielfalt bei Insekten. Ausbildung blütenreicher Säume entlang von Waldwegen und Waldrändern durch geeignete Pflege. Zusätzliche finanzielle Mittel und Personal notwendig.

Maßnahmen im Innenstadtbereich