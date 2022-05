Stuttgart vor 1 Stunde

Weiterführende Schulen in Baden-Württemberg: Die meisten wollen auf ein Gymnasium

Rund 83.000 Schüler haben sich für das kommende Jahr an weiterführende öffentliche Schulen in Baden-Württemberg angemeldet. Das Gymnasium ist mit etwa 37.500 Anmeldungen auf der Beliebtheitsskala ganz oben. Über 45 Prozent der Schüler, die von der Grundschule in die fünfte Klasse wechseln, entschieden sich für die Schulart, wie das Kultusministerium am Mittwoch mitteilte.