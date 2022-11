von (ps/mil)

Ins Leben gerufen wurde die Veranstaltung für den guten Zweck von einer Kooperation aus Volksbank pur, LG Region Karlsruhe und dem Zoologischen Stadtgarten.

Wer am 27. November um 12 Uhr an den Start gehen möchte, kann sich online unter www.my.raceresult.com/210667 anmelden. Das Besondere: Alle Sportler haben die Wahl, ob sie für ihre Startgebühr zehn, 20 oder 50 Euro entrichten. Während bei anderen Läufen die Gebühr zur Deckung der Kosten für die Veranstaltung dient, werden beim Artenschutzlauf alle Grundkosten von der Volksbank pur übernommen, heißt es weiter in der Presseinformation. "Das Startgeld geht somit komplett und ohne Abzüge als Spende an die Artenschutzstiftung Zoo Karlsruhe."

Online anmelden bis 20. November

Zudem könnten die Teilnehmenden frei entscheiden, was mit dem Geld geschieht. Drei Projekte der Artenschutzstiftung Zoo Karlsruhe stehen dafür zur Auswahl: Es kann die Orang-Utan-Auffangstation Sintang auf Borneo unterstützt werden, Gemeindeschutzgebiete in Kenia zur Erhaltung der Wanderkorridore in der Masai-Mara in Zusammenarbeit mit dem WWF oder als regionales Projekt der Kauf von Saatgut für Blühwiesen.

Der Lauf startet an der Seebühne, führt durch den Stadtgarten an den Seen vorbei in den Süden der Anlage. Zurück geht es entlang der Tiergehege vorbei an Seelöwen, Elefanten und Papageien. Insgesamt ist diese Runde viermal zurückzulegen, sodass alle Läufer am Ende 7,6 Kilometer absolvieren. Anmeldungen sind bis zum 20. November möglich.