von (ps/cak)

"Die offerta ist unter anderem deshalb 50 Jahre am Markt, weil wir Innovation und Tradition zusammenbringen und so immer wieder den Zahn der Zeit treffen. Die offerta ist und bleibt ein zentraler Drehpunkt für die Wirtschaft in und um Karlsruhe – von der kleinen Manufaktur bis zum überregionalen Großbetrieb sowie die Bürgerinnen und Bürger der Region", resümiert die Geschäftsführerin der Messe Karlsruhe, Britta Wirtz in einer Pressemitteilung.