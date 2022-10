von (pol/cak)

Wie die Feuerwehr Karlsruhe in einer Pressemitteilung erklärt, kam es gegen 3.50 Uhr in der Nacht auf Dienstag zum Notruf. "Beim Eintreffen der Feuerwehr befanden sich mehrere Müllcontainer in der Nähe einer Hauswand in Vollbrand. Die Fassade war bereits deutlich beschädigt", heißt es in der Mitteilung.

Bild: Thomas Riedel

Der Brand wurde mit zwei C-Rohren unter Atemschutz gelöscht und das angrenzende Haus auf einen Raucheintrag kontrolliert. Eine Bewohnerin musste betreut werden.

Bei dem Feuer entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 50.000 Euro und es wurde niemand verletzt. Warum das Feuer ausbrach, ist bisher unklar. Gegen 4.35 Uhr war der Einsatz beendet. Neben 16 Kräften der Berufsfeuerwehr Karlsruhe waren neun Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Hagsfeld im Einsatz.

Alle Bilder zum Einsatz: