Karlsruhe vor 1 Stunde

2 Stunden warten für 1-Cent-Döner: Das Haus des Döners eröffnet in Karlsruhe

In der Karlsruher Innenstadt gibt es einen weiteren Dönerladen. Am Donnerstag, 19. Oktober, eröffnete die Dönerkette "Das Haus des Döners" am Stephanplatz ihr Imbisshäuschen. Zum Eröffnungstag kostet das bekannte türkische Gericht gerade einmal 1 Cent. Zahlreiche Menschen ließen sich dieses Angebot nicht entgehen beziehungsweise ließen es sich schmecken.