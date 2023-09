Artikel wurde in der Leseliste gespeichert.

Von Samstag, 23. September bis Sonntag, 24. September wird am Feuerwehrhaus in der Hardtstraße 5 groß jubeliert. Die Freiwillige Feuerwehr Karlsruhe-Mühlburg wird 175 Jahre alt - und lädt Jung und Alt zum Mitfeiern ein. Zwischen den Speisen aus der Feuerwehrküche und den Waffeln der Jugendfeuerwehr war auch ka-news.de am Samstag vor Ort. Hier sind die Bilder vom Fest.

