Karlsruhe 26. Oktober 2023, 14:40 Uhr

11 Kilo Amphetamin: Mutmaßlicher Drogendealer in Karlsruhe festgenommen

Ein mutmaßlicher Drogenhändler ist am Mittwochnachmittag, 25.Oktober, in einer Wohnung in Karlsruhe-Durlach vorläufig festgenommen worden und befindet sich mittlerweile auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe in Untersuchungshaft.