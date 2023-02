Ettlingen vor 36 Minuten

Schwerer Unfall im Wattkopftunnel: Einsatzkräfte retten Frau aus demoliertem Fahrzeug

Im Wattkopftunnel in Ettlingen hat sich gegen 14.30 ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Dort seien nach ersten Informationen der Polizei Karlsruhe zwei Fahrzeuge miteinander zusammengestoßen. Der Tunnel ist derzeit in beide Richtungen gesperrt. Die Arbeiten an der Unfallstelle dauern weiter an.