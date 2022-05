Ettlingen vor 2 Stunden

Nach Amok-Alarm an Ettlinger Schule: Haben Schüler den Großeinsatz der Polizei ausgelöst?

Rund eine Woche nach dem Amok-Alarm an einer Schule in Ettlingen, dauern die Ermittlungen weiter an. Aktuell konzentriert sich die Polizei auf drei Jugendliche die den Alarm vorsätzlich ausgelöst haben könnten.