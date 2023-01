von (pol/cak)

Laut Polizei Karlsruhe fuhr ein 54-jähriger Lkw-Fahrer gegen 9.55 Uhr auf der B3 in Richtung Ettlingen und geriet aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Hierbei kollidierte er seitlich mit dem entgegenkommenden Sattelzug eines 49-Jährigen.

"Der Unfallverursacher wurde bei dem Zusammenstoß verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Das Ausmaß der Verletzungen ist bislang nicht bekannt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Aufgrund von Trümmerteilen auf der Fahrbahn und zur Bergung der Unfallfahrzeuge ist die Bundesstraße derzeit gesperrt", so die Polizei in einer Pressemitteilung.