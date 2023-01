Ettlingen vor 1 Stunde

Auto brennt auf A5 bei Ettlingen: 11 Kilometer Stau

Nach ersten Angaben des Polizeipräsidiums Karlsruhe, ist am Dienstagvormittag, gegen 11. Uhr, ein Hybridauto auf der A5 bei Ettlingen in Brand geraten. Die Fahrerin hatte zuvor eine Rauchentwicklung am Fahrzeug bemerkt. Sie konnte sich eigenständig und unverletzt aus dem Fahrzeug retten. Resultat der Löscharbeiten ist ein 11 Kilometer langer Stau, da aktuell der Standstreifen und der rechte Fahrstreifen gesperrt sind. (Stand: 13.15 Uhr).