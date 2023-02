Karlsruhe: Einbruch in Juweliergeschäft

In der Nacht auf Montag, 20. Februar, brachen Unbekannte in ein Juweliergeschäft in Karlsruhe-Durlach ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei verschafften sich drei maskierte Täter gegen 3 Uhr über einen Seiteneingang Zugang zu einem in der Durlacher Allee gelegenen Einkaufszentrum.

Im Inneren schlugen die Diebe die Glaseingangstüre eines Juweliergeschäfts ein, beschädigten im Verkaufsraum mehrere Vitrinen und nahmen Schmuck von bislang unbekanntem Wert an sich. Anschließend flüchteten die Einbrecher offenbar über einen Notausgang. Zeugen werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach unter der Rufnummer 0721/4907 0 zu melden.

Karlsruhe: Prügelei in der Südstadt

Am Freitag, 17. Februar, gegen 0.40 Uhr meldeten mehrere Zeugen über Notruf eine körperliche Auseinandersetzung in der Nebeniusstraße in der Karlsruher Südstadt. Ersten Ermittlungen zufolge soll ein 23-Jähriger Opfer einer versuchten schweren räuberischen Erpressung geworden sein. Der Mann wurde offenbar unter einem Vorwand an die Örtlichkeit bestellt und dort von vier Tatverdächtigen abgefangen und mit einer Schreckschusspistole bedroht.

Die Polizei berichtet weiter: Der 23-Jährige wurde mehrfach, teilweise am Boden liegend, geschlagen und getreten. Als Passanten zur Hilfe eilten, ließen die Tatverdächtigen von dem 23-Jährigen ab und ergriffen die Flucht. Der Mann erlitt leichte Verletzungen. Der genaue Tathergang und die Hintergründe sind derzeit noch unklar.

Bad Schönborn: Raub in Kurpark Mingolsheim

Ein 53-jähriger Mann wurde am Sonntagabend im Kurpark von Bad Mingolsheim Opfer eines Raubs. Der Täter konnte unerkannt fliehen. Gegen 19:30 Uhr befand sich das spätere Tatopfer von einer Faschingsveranstaltung kommend zu Fuß auf dem Nachhauseweg. Im Kurpark kam dem 53-Jährigen ein unbekannter Mann entgegen und rempelte ihn unvermittelt so heftig an, dass er zu Fall kam.

Dabei riss der Täter seinem Opfer ein hochwertiges Smartphone aus den Händen und ergriff die Flucht. Beim Versuch, den Räuber zu verfolgen, stürzte der Überfallene erneut zu Boden und verletzte sich an Gesicht und Knien. Eine Personenbeschreibung zu dem unbekannten Täter liegt der Polizei bislang nicht vor.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0721/666 55 55 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

Bad Schönborn: Tablet-Dieb geschnappt

Der 27-jährige Beschuldigte steht im Verdacht, am Samstagmorgen in einer Straßenbahn einer Geschädigten ein Tablet aus den Händen gerissen und entwendet zu haben. Anschließend floh der Täter aus der Bahn. Die Geschädigte brachte den Raub bei der Bundespolizei am Karlsruher Hauptbahnhof zur Anzeige. Unter Zuhilfenahme der GPS-Ortung des Tablets konnte der Tatverdächtige durch Polizeibeamte in Heidelberg ermittelt und festgenommen werden. Am Samstagmittag wurde der Beschuldigte auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe dem Haftrichter vorgeführt. Der Haftbefehl wurde gegen Meldeauflagen außer Vollzug gesetzt.

Kronau: Zwei Raubstraftaten nach Faschingsveranstaltungen

Ein vollendeter und ein versuchter Raub ereigneten sich im Zusammenhang mit zwei Faschingsveranstaltungen am frühen Samstag- und Sonntagmorgen in Kronau. Dabei wurden zwei 33- und 26-jährige Männer von bislang unbekannten Tätern verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Im ersten Fall geht die Polizei nach derzeitigem Ermittlungsstand davon aus, dass mehrere Täter ihr 33- jähriges Opfer am Samstagmorgen gegen 1 Uhr vor der Mehrzweckhalle in der Jahnstraße zunächst zusammengeschlagen und anschließend sein Handy sowie seinen Geldbeutel entwendet haben. Der Geschädigte verlor offenbar zwischendurch sein Bewusstsein. Er wies mehrere Verletzungen auf und war nicht unerheblich alkoholisiert.

Ein weiterer Fall ereignete sich am Sonntagmorgen, 19. Februar, ebenfalls in der Nähe der Mehrzweckhalle. Ein 26-Jähriger wurde dabei gegen 3.25 Uhr beim Zigaretten kaufen von einem unbekannten Mann nach Bargeld gefragt. Als das Tatopfer verneinte, schlug ihm der Angreifer offenbar ins Gesicht. Anschließend gingen wohl weitere Täter auf den Geschädigten los. Wegen der heftigen Gegenwehr des 26-Jährigen und der entschlossenen Hilfe von Passanten ergriffen die Angreifer ohne Beute die Flucht in Richtung Bahnhof Kronau.

Der Geschädigte wurde bei dem Angriff leicht verletzt. In keinem der Fälle liegen derzeit verwertbare Personenbeschreibungen zu den Tatverdächtigen vor. Auch die entstandenen Tatschäden sind noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Kriminalpolizei. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter 0721/666 55 55 in Verbindung zu setzen.