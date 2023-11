Wie die Polizei auf Nachfrage der Redaktion bestätigt, geriet das Dach der Lagerhalle gegen 11.30 Uhr in Brand. Flammen und eine große schwarze Rauchwolke seien weithin sichtbar gewesen. Aktuell finden bei der Lagerhalle Bauarbeiten statt. "Es wird vermutet, dass dort Dämmmaterial in Brand geraten ist", so ein Polizeisprecher gegenüber der Redaktion.

Eine Gefahr für die Bevölkerung durch die starke Rauchentwicklung gebe es keine. "Der Rauch zieht nicht ins Wohngebiet, sondern eher Richtung A5, aber auch dort kommt es dadurch nicht zu Verkehrsbeeinträchtigungen", so der Polizeisprecher weiter. Verletzt wurde durch den Brand niemand. Die Höhe des Sachschadens könne derzeit noch nicht beziffert werden. Gegen 12.30 Uhr war das Feuer unter Kontrolle.