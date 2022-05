Bruchsal vor 10 Minuten

Dachstuhlbrand in Bruchsal: Bisher keine Verletzten

Kurz vor 17 Uhr entflammte in Bruchsal in der Durlacher Straße ein Dachstuhlbrand, wie die Polizei in einer Eilmeldung berichtet. Bislang keine Erkenntnisse über verletzte Personen, Löscharbeiten dauern an.