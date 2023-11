Bruchsal vor 12 Minuten

Bruchsal: 5-köpfige Männergruppe raubt Senior im Hausflur aus

Ein 72-jähriger Mann wurde am Montagabend Opfer eines Raubüberfalls in der Prinz-Wilhelm-Straße in Bruchsal. Eine Gruppe, bestehend aus fünf Männern, gingen den Mann zunächst körperlich an, sodass dieser einen dreistelligen Geldbetrag herausgab. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.