In Rheinhausen bei Philippsburg ist nach ersten Informationen ein Kleinflugzeug mit einem Rettungshubschrauber in der Luft zusammen gestoßen. Vier Menschen sind bei dem Unglück ums Leben gekommen.

+++ 15.34 Uhr +++

Mittlerweile haben sich unzählige Einsatzkräfte am Unfallort eingefunden. Darunter auch Kräfte mit Booten, denn Trümmerteile sollen auch in den naheliegenden Ehrlichsee gestürzt sein. Ingesamt sind die Teile des Helikopters und des Flugzeugs auf einer sehr großen Ackerfläche verteilt.

+++ 14.47 Uhr +++

Gegenüber der Deutschen Presse-Agentur bestätigt die Karlsruher Polizei, dass vier Menschen getötet wurden. Ob es weitere Opfer gibt, konnte die Polizei noch nicht sagen. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist völlig unklar. "Wir müssen uns erstmal einen Überblick verschaffen", sagte ein Polizeisprecher.

Die Maschinen waren zwischen Rheinhausen und dem Erlichsee abgestürzt. Die Unfallstelle befindet sich ersten Angaben zufolge in der Nähe eines Kieswerks. Bei dem Hubschrauber handele es sich um eine Maschine der Deutschen Luftrettung. Zum Kleinflugzeug wurden zunächst keine Angeben gemacht.

Zusammenstöße von Flugzeugen sind äußerst selten. Meist ist nur ein Flugzeug betroffen. Zu einem der größten Unglücke dieser Art kam es 2002 in der Nähe von Überlingen, als beim Zusammenstoß eines Fracht- und eines Passagierflugzeuges Dutzende Menschen starben. Im November 2017 kamen bei einem Zusammenstoß zwischen einem Hubschrauber und einem Kleinflugzeug in Südengland vier Menschen ums Leben.

+++ 14.29 Uhr +++

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge sollen bei dem Unglück vier Menschen gestorben sein. Die Polizei war bislang für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. In den sozialen Medien bestätigen sie aber, dass es mehrere Tote gegeben hat.

Mehrere Tote bei #Flugunglück in #Oberhausen-#Rheinhausen. Bislang ist bekannt, dass vier Menschen bei dem Zusammenstoß ums Leben gekommen sind. — Polizei Karlsruhe (@Polizei_KA) 23. Januar 2018

+++ Ursprungsmeldung +++

Zwischen Rheinhausen bei Philippsburg und dem Erlichsee soll am Mittag ein Kleinflugzeug abgestürzt sein, das teilt die Polizei in einer Eilmeldung mit. Nach ersten Informationen steht das Flugzeug in Flammen, der Brand breitet sich aus.

Laut ka-news-Informationen ist ein Rettungshubschrauber der DRF Luftrettung mit einem Kleinflugzeug zusammengestoßen. Mindestens drei Personen sind verletzt, weitere Personen werden vermisst.

