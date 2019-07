vor 5 Stunden Karlsruhe Flugzeug aus Holz zerschellt an Gebäudefassade: Drei Tote nach Flugzeugabsturz in Bruchsal, Identitäten noch unklar

Am Samstagnachmittag ist in der Bruchsaler Kammerforststraße ein Kleinflugzeug abgestürzt. Die kleine Maschine ist wohl in den Lagerbereich eines Baumarktes gestürzt.