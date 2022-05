Bruchsal vor 1 Stunde

300 Jahre Bruchsaler Schloss: Land verspricht Erhalt

Eines der bekanntesten Barockschlösser im Südwesten feiert den 300. Geburtstag: Am 27. Mai 1722 legte Fürstbischof Damian Hugo von Schönborn den Grundstein für das Bruchsaler Schloss. Weithin bekannt ist es für sein Treppenhaus von Balthasar Neumann. Das Schloss sei aber auch Symbol für Heimat, so Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne). "Wir sorgen dafür, dieses Juwel unter den Schlössern zu erhalten", versprach er am Dienstag bei der Jubiläumsfeier.