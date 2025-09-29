Logo ka-news.de
Baum versperrt Durchfahrt zwischen Neuenbürg und Waldrennach

Neuenbürg

Baum über Straße: Kreisstraße zwischen Neuenbürg und Waldrennach gesperrt

Baum fällt auf die Landstraße: Feuerwehr sperrt die Kreisstraße zwischen Neuenbürg und Waldrennach.
Von Veronika Hartmann
    •
    •
    •
    Am Sonntagnachmittag musste die Straße von der Feuerwehr geräumt werden.
    Am Sonntagnachmittag musste die Straße von der Feuerwehr geräumt werden. Foto: Thomas Riedel

    Die Kreisstraße K4581 zwischen Neuenbürg und Waldrennach ist aktuell gesperrt. Grund dafür ist ein Baum, der über die Straße gestürzt ist. Die Arbeiten durch die Freiwillige Feuerwehr Neuenbürg dauern noch an.

