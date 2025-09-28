Baum über Straße: Kreisstraße zwischen Neuenbürg und Waldrennach gesperrt.

Die Kreisstraße K4581 zwischen Neuenbürg und Waldrennach ist aktuell gesperrt. Grund dafür ist ein Baum, der über die Straße gestürzt ist. Die Arbeiten durch die Freiwillige Feuerwehr Neuenbürg dauern noch an.

