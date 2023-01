Baden-Baden vor 2 Stunden

Drogenrazzia in Asylunterkünften und Wohnungen in Baden-Baden und Rastatt

Bei einer großangelegten Drogenrazzia haben am Dienstag rund 150 Polizeikräfte mehrere Objekte in Baden-Baden sowie im Landkreis Rastatt durchsucht, darunter Unterkünfte für Geflüchtete. Es gehe um den Verdacht des gewerbsmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln in Asylunterkünften, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Baden-Baden.