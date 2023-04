Gernsbach / Reichental vor 4 Stunden

Drei Tote bei Hotelbrand in Gernsbach: Zuvor gab es Streit zwischen den Bewohnern

Ein tragisches Ereignis nahm am Donnerstagmorgen, 13. April, in Gernsbach seinen Lauf. Gegen 2.45 Uhr wurde ein Brand in einem Hotel in der Straße Süßer Winkel gemeldet. Mehrere Bewohner mussten teilweise unter erschwerten Umständen evakuiert und die Umgebung abgesperrt werden. Die Löscharbeiten wurden in den Vormittagsstunden abgeschlossen. Allerdings mussten auch drei noch unidentifizierte Leichen geborgen werden. Wie die Polizei weiter mitteilt, soll es in dem Haus kurz vor dem Unglück eine Feier gegeben haben, die in einer Auseinandersetzung endete.