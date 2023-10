Baden-Baden vor 2 Stunden

Baden-Baden: Mädchenmörder muss trotz Revision lebenslang hinter Gitter

Die lebenslange Verurteilung eines Mannes wegen Mordes an einer Sechsjährigen in Baden-Baden ist rechtskräftig. Wie die Staatsanwaltschaft Baden-Baden am Donnerstag mitteilte, hat der Bundesgerichtshof mit Beschluss vom 8. August dieses Jahres die Revision des Angeklagten weitgehend verworfen.