"Nach derzeitigem Sachstand war gegen 8.20 Uhr der Leitstelle eine Rauchentwicklung im Bereich des Daches eines Wohnhauses in der Hindenburgstraße gemeldet worden. Der Brand konnte in der Folge durch die Feuerwehr gelöscht und somit ein Übergreifen auf andere Gebäudeteile verhindert werden", heißt es dazu in einer Pressemitteilung der Polizei.

Hinweise auf die Brandursache liegen nach aktueller Erkenntnis nicht vor und ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.