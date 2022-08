von (pol/cak)

Laut Polizei Offenburg war der Mann gegen 14.30 Uhr am Segelflugplatz in Baden-Baden, Oos gestartet. "Nach rund einer Stunde bemerkte der Senior in einer Höhe von rund 300 Metern einen Leistungsabfall und entschied sich zu einer Außenlandung. Erhebliche Beschädigungen am Propeller und am Fahrwerk des Motorflugzeugs zeigten deutliche Spuren des Malheurs. Zur Instandsetzung müssen etwa 40.000 Euro veranschlagt werden", so die Polizei in einer Pressemitteilung.