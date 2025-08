Verkehrskontrolle in Rastatt: Acht Insassen in Pkw ohne Fahrerlaubnis

Am Montagabend kontrollierten Polizisten an einer Tankstelle in der Straße "Am Zubringer" einen Peugeot. Nach Angaben der Polizei war der 32-jährige Fahrer mit insgesamt acht Personen unterwegs. Darunter befanden sich fünf Kinder. Diese saßen weder in Kindersitzen noch waren sie angeschnallt.

Ort der Kontrolle: Rastatt

Bei der Kontrolle wurde außerdem festgestellt, dass der Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis hatte. Aufgrund der Überladung und der Missachtung der Sicherheitsvorschriften wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Den Mann erwartet nun eine strafrechtliche Anzeige.

Die Verkehrskontrolle fand gegen 18.45 Uhr statt. Sicherheitsvorschriften werden bei Verkehrskontrollen regelmäßig geprüft. Das Missachten kann ernsthafte rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Anwesende Beamte untersagten die Weiterfahrt des Fahrzeugs. In Deutschland ist es gesetzlich vorgeschrieben, Kinder im Auto durch geeignete Sicherheitsvorkehrungen zu schützen.

Quelle: Polizeipräsidium Offenburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.